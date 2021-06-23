Суровое грозовое небо испугало жителей Хельсинки (фото)
Местные жители опубликовали в соцсетях снимки стихии
Местные жители опубликовали в соцсетях снимки стихии
В финской столице прошла сильная гроза, которая принесла с собой штормовой ветер и ливень. Но местных жителей больше напугала не сама гроза, а грозовое небо.
Перед разгаром стихии город накрыл суровый грозовой воротник, также известный как шельфовое облако. Угрожающий вид облачной «волны» можно оценить благодаря многочисленным снимкам в соцсетях, которые публиковали очевидцы этого атмосферного явления.
Екатерина Гура