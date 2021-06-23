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20:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Суровое грозовое небо испугало жителей Хельсинки (фото)

Местные жители опубликовали в соцсетях снимки стихии

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В финской столице прошла сильная гроза, которая принесла с собой штормовой ветер и ливень. Но местных жителей больше напугала не сама гроза, а грозовое небо.

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Перед разгаром стихии город накрыл суровый грозовой воротник, также известный как шельфовое облако. Угрожающий вид облачной «волны» можно оценить благодаря многочисленным снимкам в соцсетях, которые публиковали очевидцы этого атмосферного явления.

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Екатерина Гура

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