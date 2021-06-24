Опасный ультрафиолет прогнозируется в некоторых регионах России в ближайшие дни
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасных значений в регионах Центрального, Южного,
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасных значений в регионах Центрального, Южного,
«В Москве и южных регионах ЦФО индекс ультрафиолетового излучения
Кроме того, по словам Вильфанда, «опасное солнце» прогнозируется на юге Поволжья в ближайшие дни.
«Вся южная половина Приволжского федерального округа, Саранская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская области, юг Башкортостана — там индекс ультрафиолетового излучения будет
Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.
Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному.
При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.