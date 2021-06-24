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04:00 (мск), источник: ТАСС

Опасный ультрафиолет прогнозируется в некоторых регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасных значений в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов в ближайшие дни. Особенно опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: AP 2021

«В Москве и южных регионах ЦФО индекс ультрафиолетового излучения по-прежнему будет шесть и более единиц (соответствует высокому уровню — прим. ТАСС). В Южном федеральном округе температура повысилась существенно, и там индекс тоже уже около шести единиц. Северо-Кавказский федеральный округ — почти во всех республиках супервысокий индекс, выше восьми единиц. Речь о Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушской, Чеченской республиках, в Калмыкии — около семи единиц», — рассказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, «опасное солнце» прогнозируется на юге Поволжья в ближайшие дни.

«Вся южная половина Приволжского федерального округа, Саранская, Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская области, юг Башкортостана — там индекс ультрафиолетового излучения будет шесть-семь единиц», — сказал метеоролог.

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Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия.

Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному.

При значениях индекса от трех до семи специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

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