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03:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Чехию обрушился мощный торнадо: деревни частично сравняло с землей

На юго-востоке Чехии, недалеко от границы со Словакией и Австрией, мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов. Сообщается как минимум о 300 пострадавших, поступают сообщения о погибших.

Источник: AFP 2021

Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами. В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

Ветер, скорость которого достигала 267−322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел — Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать,» — цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.

Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем.

С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек. Журналисты со ссылкой на данные МВД и минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.

Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо. Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.

В деревне Грушки было разрушено около половины домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров.

На скоростной магистрали Прага — Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.

В общей сложности более 120 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в «Твиттере», что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.

Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.

Откуда в Чехии торнадо?

Бен Рич, метеоролог Би-би-си:

В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни. Точные оценки, впрочем, разнятся, а некоторые из них остаются незамеченными, потому что происходят далеко от городов и сел.

Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики — и даже там это атмосферное явление теоретически возможно. Но чаще всего они происходят на территории США — в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год. Там же они и самые разрушительные.

Идеальные условия для них создают горный ландшафт и близость к влажному и теплому Мексиканскому заливу. Благодаря им возникают особые грозовые облака-суперъячейки. А из них рождаются торнадо.

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Мощный торнадо в Чехии: сотни пострадавших, деревни частично сравняло с ...
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