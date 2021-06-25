На Чехию обрушился мощный торнадо: деревни частично сравняло с землей
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Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами. В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.
Ветер, скорость которого достигала 267−322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел — Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать,» — цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.
С различными травмами в больницу было доставлено около 200 человек. Журналисты со ссылкой на данные МВД и минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.
Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо. Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.
В деревне Грушки было разрушено около половины домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров.
На скоростной магистрали Прага — Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов
На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в «Твиттере», что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.
Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.
Бен Рич, метеоролог
В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни. Точные оценки, впрочем, разнятся, а некоторые из них остаются незамеченными, потому что происходят далеко от городов и сел.
Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики — и даже там это атмосферное явление теоретически возможно. Но чаще всего они происходят на территории США — в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год. Там же они и самые разрушительные.
Идеальные условия для них создают горный ландшафт и близость к влажному и теплому Мексиканскому заливу. Благодаря им возникают особые грозовые