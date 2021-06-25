Жители Земли наблюдали «клубничную» суперлуну
Следующее суперлуние наступит только в 2022 году.
Следующее суперлуние наступит только в 2022 году.
Жители разных стран делятся снимками «клубничного» суперлуния — последнего суперлуния в 2021 году.
Клубничным называют последнее полнолуние весны или первое полнолуние лета. Оно наступило 24 июня в 21:39 по московскому времени. Название продиктовано не цветом луны, а сезоном созревания клубники. Хотя во время восхода или заката луна действительно часто имеет «клубничный» оттенок.
Суперлунием же неофициально именуют явление, когда полнолуние совпадает с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты.
В 2021 году суперлуние также наблюдали 27 апреля и 26 мая. В следующий раз суперлуние жители Земли увидят только в 2022 году.
Анна Лысенко
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