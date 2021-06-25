В небе над Варшавой проплыли необычные круглые облака (фото)
Редкое природное явление наделало много шума в соцсетях
Редкое природное явление наделало много шума в соцсетях
В середине июня жители и гости польской столицы стали свидетелями необычного атмосферного явления — круглых облаков, похожих на скопление множества воздушных шаров. Эти облака
Такие облака обычно появляются в тропических широтах и связаны с тропическими циклонами, но иногда, во время грозы, образуются и в умеренном климате.
Свидетели такого редкого явления делали многочисленные фото и публиковали их в соцсетях.
Екатерина Гура