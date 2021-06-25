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16:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Варшавой проплыли необычные круглые облака (фото)

Редкое природное явление наделало много шума в соцсетях

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В середине июня жители и гости польской столицы стали свидетелями необычного атмосферного явления — круглых облаков, похожих на скопление множества воздушных шаров. Эти облака из-за своей ячеистой формы называются вымеобразными.

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Такие облака обычно появляются в тропических широтах и связаны с тропическими циклонами, но иногда, во время грозы, образуются и в умеренном климате.

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Свидетели такого редкого явления делали многочисленные фото и публиковали их в соцсетях.

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Екатерина Гура

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