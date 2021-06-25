What the hail? @NWSDesMoines pic.twitter.com/XPRgFKIYqN— Monte Goodyk (@thefullmonte) June 23, 2021
В США создали снежного ангела из града (видео)
Его насыпало целые сугробы.
Его насыпало целые сугробы.
Житель американского штата Айова посреди лета создал «снежного» ангела. Правда, в качестве снега пришлось использовать град. Его в городе Урбандейл выпало столько, что образовались сугробы.
Мужчина в кадре улегся прямо в сугроб и начал двигать руками и ногами, чтобы создать традиционную зимнюю фигурку ангела.
В июне непогода охватила не только Северную Америку, но и Европу. В Чехии пронесся разрушительный торнадо, а в Польше выпал град размером с куриное яйцо. Ялта тем временем постепенно приходит в себя после нескольких дней подтопления.
Анна Лысенко
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