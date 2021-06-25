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17:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США создали снежного ангела из града (видео)

Его насыпало целые сугробы.

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Житель американского штата Айова посреди лета создал «снежного» ангела. Правда, в качестве снега пришлось использовать град. Его в городе Урбандейл выпало столько, что образовались сугробы.

Мужчина в кадре улегся прямо в сугроб и начал двигать руками и ногами, чтобы создать традиционную зимнюю фигурку ангела.

В июне непогода охватила не только Северную Америку, но и Европу. В Чехии пронесся разрушительный торнадо, а в Польше выпал град размером с куриное яйцо. Ялта тем временем постепенно приходит в себя после нескольких дней подтопления.

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