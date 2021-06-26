Народные приметы на 26 июня: наблюдаем за насекомыми
Они подскажут погоду на ближайшие дни.
Они подскажут погоду на ближайшие дни.
26 июня в народе —
В древности заметили, что с этого дня начинает лютовать мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. Наблюдая за насекомыми, делали погодные прогнозы.
Например, если мошкара летает кругами — быть хорошей погоде. Оводы в этом году крупные — колоски в поле тоже будут крупными. Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.
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