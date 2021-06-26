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День в истории: 26 июняСоздание ООН, первая в мире АЭС и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
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10:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 июня: наблюдаем за насекомыми

Они подскажут погоду на ближайшие дни.

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Источник: РИА "Новости"

26 июня в народе — Акулина-гречишница. День считался праздником каш, а сама святая Акилина (Акулина) — покровительницей и пособницей урожая гречихи.

В древности заметили, что с этого дня начинает лютовать мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. Наблюдая за насекомыми, делали погодные прогнозы.

Например, если мошкара летает кругами — быть хорошей погоде. Оводы в этом году крупные — колоски в поле тоже будут крупными. Если пчелы утром покидают улей и разлетаются за добычей, то день будет теплым и сухим.

Еще больше интересного о природе

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