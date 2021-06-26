Спасаясь от жары, жители Якутии наводнили ледник Булуус
Снег в плюс тридцать радует многих.
Снег в плюс тридцать радует многих.
Ледник Булуус в Якутии недалеко от знаменитых Ленских столбов — уникальное чудо природы, где лед не тает даже в самую сильную жару. А лето в Республике Саха, как известно, бывает очень знойное.
Поскольку жара уже пришла в регион, жители Якутии устремились к леднику в Хангаласском улусе, чтобы насладиться прохладой.
«Снег летом в плюс 30 — кайф», — пишут туристы.
«В жизни ничего похожего не видел. Лето на дворе, а я стою на льду, причем, его размеры внушительные. Не так, что кусочек, а просто как озеро», — делится один из гостей своими впечатлениями.
«Обожаю всё это… Эту энергию природы», — комментирует одна из пользовательниц соцсетей свое фото.
Загадка «не тающего» в жару ледника объясняется просто. На самом деле это целое озеро с многочисленными источниками. Зимой вокруг родников нарастают гигантские глыбы льда. Эти массивы настолько огромны, что просто не успевают растаять за лето, хотя солнечные лучи образуют здесь большие проталины и даже целые пещеры.
Анна Лысенко
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