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16:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Перми посреди улицы катались на сап-борде (видео)

Пермяки осваивают новые виды городского транспорта.

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После сильного ливня улицы Перми превратились в реки, на которых компания друзей даже решила заняться сап-серфингом.

В ролике парень взобрался на сап-борд и прокатился по улице Ленина, пока друзья тянули доску на буксире.

Ливень обрушился на город 25 мая. Ветер поломал деревья и повредил линии электропередач в микрорайонах Парковый и Липовая гора. Ливневые канализации перестали справляться с потоками дождя. На отдельных улицах вода затопила проезжую часть и тротуары. Вода в центре какое-то время стояла по колено.

По данным МЧС Прикамья, грозы ожидаются в регионе и 26 июня. Возможен крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду и более.

Анна Лысенко

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