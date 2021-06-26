В Перми посреди улицы катались на сап-борде (видео)
Пермяки осваивают новые виды городского транспорта.
Пермяки осваивают новые виды городского транспорта.
После сильного ливня улицы Перми превратились в реки, на которых компания друзей даже решила заняться
В ролике парень взобрался на
Ливень обрушился на город 25 мая. Ветер поломал деревья и повредил линии электропередач в микрорайонах Парковый и Липовая гора. Ливневые канализации перестали справляться с потоками дождя. На отдельных улицах вода затопила проезжую часть и тротуары. Вода в центре
По данным МЧС Прикамья, грозы ожидаются в регионе и 26 июня. Возможен крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду и более.
Анна Лысенко