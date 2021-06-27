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10:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 июня: ждать ли дождя

Подскажут звезды и насекомые.

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Источник: Агентство «Москва»

27 июня в народном календаре — День Елисея в память о библейском пророке.

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Крестьяне наблюдали за погодой и опасались дождя. Осадки в Елисеев день обещают еще семь недель с дождями. Солнце, выглянувшее из-за облаков, сулит сухую и ясную погоду. Много пчел над цветами — дождя опасаться не стоит.

Если на Елисеев день лягушки скачут по земле — впереди долгие проливные дожди. Тучи комаров летают — ягод много пойдёт. Мошкара одолела — стоит ждать грибной урожай.

Алый закат говорит о том, что погода скоро поменяется. Ясное звездное небо обещает солнечную погоду на следующий день.

В 2021 году 27 июня совпало с Собором всех святых, который приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы. После него начинается Петров пост.

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