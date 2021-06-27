Народные приметы на 27 июня: ждать ли дождя
Подскажут звезды и насекомые.
Подскажут звезды и насекомые.
27 июня в народном календаре — День Елисея в память о библейском пророке.
Крестьяне наблюдали за погодой и опасались дождя. Осадки в Елисеев день обещают еще семь недель с дождями. Солнце, выглянувшее
Если на Елисеев день лягушки скачут по земле — впереди долгие проливные дожди. Тучи комаров летают — ягод много пойдёт. Мошкара одолела — стоит ждать грибной урожай.
Алый закат говорит о том, что погода скоро поменяется. Ясное звездное небо обещает солнечную погоду на следующий день.
В 2021 году 27 июня совпало с Собором всех святых, который приходится на первое воскресенье после Дня Святой Троицы. После него начинается Петров пост.
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