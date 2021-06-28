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09:44 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд рассказал, когда спадет аномальная жара в ЦФО

С сегодняшнего дня в центре Европейской России начнет снижаться температура воздуха. Столбики термометров пойдут вниз со второй половины дня, уточнили в Гидрометцентре.

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Источник: РИА "Новости"

«Во вторник, 30 июня, в Москве воздух прогреется максимум до 26 градусов, — приводит РИА Новости пояснения научного руководителя Романа Вильфанда. — Однако, даже с учетом понижения, эти цифры все равно в среднем на шесть градусов опережают норму».

На большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду, рассказал метеоролог. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 30 июня, снизятся и ночные температуры — с 25 до 15 градусов. Ночи будут теплыми, но не удушающими, как было в предыдущие дни, добавил Вильфанд.

Нового повышения температуры стоит ожидать в четверг, первого июля. Столбики термометров покажут в среднем +27 градусов.

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