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13:56 (мск), источник: Известия

Москву накрыл «суперливень»

«Суперливень» начался в Москве в понедельник, 28 июня. Он сопровождается грозой и сильным ветром.

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Уточняется, что дождь обрушился на столицу примерно в 12:30, в некоторых районах непогода пришла чуть позже.

Также ливень накрыл некоторые районы Подмосковья.

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Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москве выпадет до 70% месячной нормы осадков. Как сообщает телеканал «360», наиболее интенсивный дождь ожидается с 15:00 до 21:00. Порывы ветра могут достигать 21−26 м/с. Местами в столице возможен град до 3−6 см.

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Столичный главк МЧС в свою очередь сообщил, что в Москве до вечера понедельника объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Автомобилистам рекомендовали снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать парковок с деревьями, пишет «Москва 24».

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