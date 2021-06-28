Москву накрыл «суперливень»
«Суперливень» начался в Москве в понедельник, 28 июня. Он сопровождается грозой и сильным ветром.
«Суперливень» начался в Москве в понедельник, 28 июня. Он сопровождается грозой и сильным ветром.
Уточняется, что дождь обрушился на столицу примерно в 12:30, в некоторых районах непогода пришла чуть позже.
Также ливень накрыл некоторые районы Подмосковья.
Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в Москве выпадет до 70% месячной нормы осадков. Как сообщает телеканал «360», наиболее интенсивный дождь ожидается с 15:00 до 21:00. Порывы ветра могут достигать 21−26 м/с. Местами в столице возможен град до 3−6 см.
Столичный главк МЧС в свою очередь сообщил, что в Москве до вечера понедельника объявлено экстренное предупреждение