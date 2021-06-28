Минск ушел под воду из-за сильного дождя (фото)
На Белоруссию обрушились мощные ливни
На Белоруссию обрушились мощные ливни
На Белоруссию обрушились мощные дожди с грозами и градом. Больше всего досталось Минску, который буквально ушел под воду. Особенно пострадали микрорайоны Сухарево, Каменная горка, Лебяжий, Уручье и Зеленый луг.
Мощный ливень в белорусской столице продолжался несколько часов. Некоторые улицы оказались затоплены так сильно, что сотрудникам МЧС пришлось спасать людей на лодках. В некоторых районах машины ушли под воду почти целиком.
В соцсетях появились фото и видео сильного потопа в Белоруссии. Сообщается, что
Екатерина Гура