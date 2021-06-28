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13:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Минск ушел под воду из-за сильного дождя (фото)

На Белоруссию обрушились мощные ливни

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На Белоруссию обрушились мощные дожди с грозами и градом. Больше всего досталось Минску, который буквально ушел под воду. Особенно пострадали микрорайоны Сухарево, Каменная горка, Лебяжий, Уручье и Зеленый луг.

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Мощный ливень в белорусской столице продолжался несколько часов. Некоторые улицы оказались затоплены так сильно, что сотрудникам МЧС пришлось спасать людей на лодках. В некоторых районах машины ушли под воду почти целиком.

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Из-за большого потока воды в Минском районе обрушился мост через реку Менка. В самом Минске затопило не только улицы, но и жилые дома и организации, расположенные на первых этажах, а на улице Матусевича из-за непогоды образовался настоящий «водопад».

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В соцсетях появились фото и видео сильного потопа в Белоруссии. Сообщается, что из-за стихии в деревне Павловщина Дзержинского района погибла 50-летняя женщина, на которую упало дерево.

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Екатерина Гура

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