Синоптики сообщили, что в нескольких регионах России ожидается аномальная жара
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аномально теплая погода с отклонениями от нормы на 7−10 градусов прогнозируется в регионах
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аномально теплая погода с отклонениями от нормы на 7−10 градусов прогнозируется в регионах
«Наиболее теплые регионы, где
По словам Вильфанда, аномально теплой погода будет также в регионах Дальнего Востока. В Якутии и Хабаровском крае ожидается 34−37 градусов тепла, что на 8−10 градусов выше нормы.
«Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7−10 градусов выше нормы. Температура ожидается 30−36 градусов тепла. В Приволжском федеральном округе температура также на 7−10 градусов выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется 31−37 градусов тепла», — сказал метеоролог.
Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.
Жителей Центрального федерального округа ожидает также теплая погода в ближайшие дни, однако разброс температуры будет заметный в зависимости от района.
«Заметная разница будет между севером и югом. Прогнозируется от 20 до 26 градусов в Москве и более северных регионах, в Костроме, Ивановской области. В регионах Черноземья, Белгородская, Курская, Воронежская области — там 26−31 градус тепла», — сообщил Вильфанд.
В Рязанской, Калужской, Тульской областях прогнозируется 26−29 градусов тепла в ближайшие дни, отметил метеоролог.