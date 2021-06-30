Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 июняПадение Тунгусского метеорита, открытие Тауэрского моста, "ночь длинных ножей" и другие памятные даты и события, которые произошли 30 июня в разные годы
Фоторепортажи
12Акция «Свеча памяти»
20Москву накрыл «суперливень»
06:43 (мск), источник: ТАСС

Синоптики сообщили, что в нескольких регионах России ожидается аномальная жара

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аномально теплая погода с отклонениями от нормы на 7−10 градусов прогнозируется в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов. Поволжье и Урал ожидает волна тепла, а центр России — комфортная погода с температурой 20−31 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 62% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7−8 градусов в ближайшие дни — тепло до 28−32 градусов. В Южном федеральном округе температура выше нормы на 7 градусов почти везде. В Краснодарском крае прогнозируется до 30−35 градусов», — сказал он.

Новость
Персональный психолог и «человек-жилетка»: кто такой соцработник на самом деле

По словам Вильфанда, аномально теплой погода будет также в регионах Дальнего Востока. В Якутии и Хабаровском крае ожидается 34−37 градусов тепла, что на 8−10 градусов выше нормы.

«Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7−10 градусов выше нормы. Температура ожидается 30−36 градусов тепла. В Приволжском федеральном округе температура также на 7−10 градусов выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется 31−37 градусов тепла», — сказал метеоролог.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

Погода в ЦФО

Жителей Центрального федерального округа ожидает также теплая погода в ближайшие дни, однако разброс температуры будет заметный в зависимости от района.

«Заметная разница будет между севером и югом. Прогнозируется от 20 до 26 градусов в Москве и более северных регионах, в Костроме, Ивановской области. В регионах Черноземья, Белгородская, Курская, Воронежская области — там 26−31 градус тепла», — сообщил Вильфанд.

В Рязанской, Калужской, Тульской областях прогнозируется 26−29 градусов тепла в ближайшие дни, отметил метеоролог.

Еще больше интересного о природе


 Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Hi-Tech
В космосе обнаружили неизвестный ранее катаклизм (видео) Посмотрите на удивительные кадры
Кино
Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой Ранее сообщалось, что 79-летняя артистка попала в больницу с подозрением на коронавирус
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
5 советских звезд, которые пожалели о разводе
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Помнишь красавца- комиссара? Вот какой он сейчас
Леди
Зара, Жасмин, Киркоров и другие повеселились на звездном ланче Журнал «OK!» собрал друзей на мероприятии в рамках фестиваля «Жара»
Дом
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора
До и после: из бетонной «коробки» — в уютную двухкомнатную квартиру
Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Может ли барная стойка заменить обеденный стол? Мнение дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»