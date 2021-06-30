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12:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили сверхновую нового типа

Она находится на расстоянии 31 миллиона световых лет от Земли.

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Снимок галактики NGC 2146 и сверхновой 2018zd (крупная белая точка справа). | Источник: NASA/STScI/J. DePasquale; LCO

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и обсерватории Лас-Кумбрес опубликовали детали своего двухгодичного исследования, в результате которого они обнаружили новый тип сверхновой. Это открытие подтвердило теорию японского астронома Кенити Номото, которую он выдвинул еще в 1980 году.

Сверхновую под названием 2018zd ученые обнаружили еще в 2018 году в созвездии Жирафа, примерно через три часа после взрыва. Сначала они предполагали, что сверхновая относится ко второму типу, но когда изучили архивные снимки телескопов «Хаббл» и «Спитцер», то смогли найти звезду-предшественницу, чья яркость и масса были гораздо меньше, чем нужно для образования сверхновых второго типа.

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В течение двух лет ученые собирали данные о звезде и в итоге провели спектральный анализ, который подтвердил, что найденная сверхновая относится к новому типу — электронно-захватной сверхновой.

В ходе проведенного исследования астрономы определили, что сверхновая подходит под большинство критериев, которые еще в 1980 году описал для этого вида японский ученый Кенити Номото. Среди совпавших признаков были отмечены сильная потеря массы до становления сверхновой, необычный звездный химический спектр, слабый взрыв, небольшая радиоактивность и богатое нейтронами ядро.

Новые данные также дали ученым подсказки в решении давней истории возникновения Крабовидной туманности, которую, как предполагают, породила сверхновая нового типа, появившаяся в Млечном Пути в 1054 году. Согласно древним китайским записям, тогда взрыв можно было наблюдать днем в течение 23 дней, а ночью — почти два года.

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Именно эту сверхновую ученые считали лучшим кандидатом в электронно-захватные сверхновые, но до настоящего момента не могли найти этому доказательств, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Nature.

Екатерина Гура

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