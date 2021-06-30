Ученые обнаружили сверхновую нового типа
Она находится на расстоянии 31 миллиона световых лет от Земли.
Она находится на расстоянии 31 миллиона световых лет от Земли.
Ученые из Калифорнийского университета в
Сверхновую под названием 2018zd ученые обнаружили еще в 2018 году в созвездии Жирафа, примерно через три часа после взрыва. Сначала они предполагали, что сверхновая относится ко второму типу, но когда изучили архивные снимки телескопов «Хаббл» и «Спитцер», то смогли найти
В течение двух лет ученые собирали данные о звезде и в итоге провели спектральный анализ, который подтвердил, что найденная сверхновая относится к новому типу —
В ходе проведенного исследования астрономы определили, что сверхновая подходит под большинство критериев, которые еще в 1980 году описал для этого вида японский ученый Кенити Номото. Среди совпавших признаков были отмечены сильная потеря массы до становления сверхновой, необычный звездный химический спектр, слабый взрыв, небольшая радиоактивность и богатое нейтронами ядро.
Новые данные также дали ученым подсказки в решении давней истории возникновения Крабовидной туманности, которую, как предполагают, породила сверхновая нового типа, появившаяся в Млечном Пути в 1054 году. Согласно древним китайским записям, тогда взрыв можно было наблюдать днем в течение 23 дней, а ночью — почти два года.
Именно эту сверхновую ученые считали лучшим кандидатом в
Екатерина Гура