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11:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Люди приезжают проведать родных, а те мертвы». Аномальная жара в Канаде привела к человеческим жертвам

Десятки человек в Канаде умерли из-за беспрецедентной жары, накрывшей западную часть страны. Во вторник температура в провинции Британская Колумбия достигла 49,5 градусов Цельсия.

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Источник: REUTERS

Только в одном Ванкувере (крупнейшем городе провинции) с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Большинство умерших — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Глава Британской Колумбии Джон Хорган заявил, что эти места еще никогда не переживали такую жару.

По его словам, отдельные семьи и целые сообщества уже столкнулись с ужасающими последствиям этой аномалии.

В городке Литтон, где жара особенно изнуряющая, поставлен уже третий абсолютный рекорд температуры для всей Британской Колумбии: в воскресенье столбик термометра на местной метеостанции поднялся до отметки в 46,6°C, в понедельник — 47,5°C, а во вторник во второй половине дня перевалил за 49 градусов.

В последний раз перед нынешней тепловой волной температура воздуха превышала отметку в 45 градусов в провинции Саскачеван в июле 1937 года. Предыдущий рекорд в Британской Колумбии в 44,4°C был установлен также в Литтоне в 1941 году.

В связи с чрезвычайной ситуацией в провинции закрылись многие учреждения, включая школы и детские сады.

Источник: AFP

Медики предупреждают, что данные по умершим пока не окончательные. В Канаде на вызовы часто сначала выезжает полиция, поэтому медицинские заключения о причинах смерти делаются с небольшим опозданием.

«Я работаю в полиции уже 15 лет и никогда еще не сталкивался с таким количеством внезапных смертей в такой короткий период времени», — говорит Стив Эддисон из маленького городка Литтон в 250 км от Ванкувера.

Источник: Русская служба Би-би-си

По его словам, люди приезжают проведать своих пожилых родственников и обнаруживают их в доме мертвыми.

Во многие населенные пункты на западе Канады направлены дополнительные силы полиции.

Те, у кого есть возможность, спасаются от зноя вблизи водоемов | Источник: REUTERS

Жители стараются не покидать домов без крайней необходимости, но в Канаде здания редко оснащены кондиционерами, так как обычно летняя температура воздуха не превышает 30 градусов Цельсия.

Местные власти повсеместно устанавливают временные фонтаны и поливальные системы. Также открыты так называемые центры охлаждения — пустые городские помещения с кондиционерами, где люди просто лежат на раскладушках или на полу на тонких матрасах.

На зданиях, оборудованных в центры охлаждения, висят временные вывески | Источник: REUTERS
Под центры охлаждения оборудованы пустующие складские помещения | Источник: AFP VIA GETTY IMAGES

Городские фонтаны работают днем и ночью.

Канадские метеослужбы призывают подготовиться к подобной ситуации жителей провинции Альберта, Манитоба, Саскачеван и Северо-западные территории.

Городские фонтаны работают круглосуточно | Источник: AFP

Высокие температуры затронули и северо-западное побережье США. Оттуда тоже поступают сообщения об умерших.

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Эксперты считают, что из-за климатических изменений мир все чаще будет сталкиваться с подобными явлениями, хотя и признают, что каждый отдельный метеорологический случай трудно связать с глобальными переменами в климате.

«Важно также понимать, что жара, которую переживает сейчас Канада и которая, скорее всего, доберется до Британии — ничто по сравнению с тем, что ожидает некоторые страны развивающегося мира, — предупреждает Тип Палмер, профессор в области физики климата и сотрудник программы Оксфордского университета по моделированию климатических изменений. — Им грозят не только высокие температуры, но и уровень влажности, при котором человеческий организм просто не может выживать. Важно понимать, что это неизбежно произойдет, и продумать, как мы будем помогать этим странам».

Жара над западными районами Канады и США вызвана образовавшимся статическим куполом горячего воздуха и высокого давления на всей протяженности от Калифорнии до арктических территорий.

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