На Новую Зеландию обрушился антарктический полярный вихрь (видео)
Жителей некоторых прибрежных районов предупредили о возможной эвакуации
Жителей некоторых прибрежных районов предупредили о возможной эвакуации
Новая Зеландия оказалась во власти антарктического полярного вихря. Он принес с собой обильные снегопады, ливни, град, штормовой ветер и огромные волны,
В южных и восточных районах Веллингтона был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жителей прибрежного пригорода предупредили о возможной эвакуации
Авиакомпания Air New Zealand предупредила о многочисленных отменах и задержках рейсов
По сообщениям синоптиков, такая погода сохранится в регионе еще на протяжении нескольких дней.
Екатерина Гура