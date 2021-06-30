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16:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Новую Зеландию обрушился антарктический полярный вихрь (видео)

Жителей некоторых прибрежных районов предупредили о возможной эвакуации

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Новая Зеландия оказалась во власти антарктического полярного вихря. Он принес с собой обильные снегопады, ливни, град, штормовой ветер и огромные волны, из-за которых на некоторых трассах было на время перекрыто движение. Кроме того, автомобилисты столкнулись с обильными снегопадами, из-за которых движение по дорогам стало практически невозможным.

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В южных и восточных районах Веллингтона был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а жителей прибрежного пригорода предупредили о возможной эвакуации из-за больших приливов и возможного затопления домов.

Авиакомпания Air New Zealand предупредила о многочисленных отменах и задержках рейсов из-за ветреной и зимней погоды, особенно в Веллингтоне.

По сообщениям синоптиков, такая погода сохранится в регионе еще на протяжении нескольких дней.

Екатерина Гура

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