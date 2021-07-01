Синоптики прогнозируют засуху в Центральной России в июле

Как уточнил эксперт, на северо-западе Центральной России может «и вообще не выпасть ни капли дождя». «По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20−30% месячной нормы осадков (норма июля — 94 мм)», — рассказал «РИА Новости» синоптик.
Он уточнил, что похожая ситуация с засухой в июле за последние 55 лет была отмечена шесть раз: в 1972-м (тогда выпало 16 мм осадков), 1992-м (23,3 мм), 1997-м (6 мм), 2002-м (23,8 мм), 2010-м (12 мм) и 2014 годах (4 мм). По словам господина Тишковца, число ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели середины лета.
Что касается температурного фона, то в течение большей части месяца в среднем он будет на 0,5−1 градус выше многолетних значений метеостатистики.
Евгений ТишковецВедущий сотрудник центра погоды «Фобос»
Он добавил, что в середине месяца «посвежеет», и погода «с вероятностью 60−70% будет очень солнечная и засушливая».
По прогнозу Гидрометцентра, в Москве ближайшую неделю почти каждый день ожидаются кратковременные дожди. Сегодня, 1 июля, в столице будет 20−22°С (по Московской области — на уровне 18−23°С). 2 июля в Москве потеплеет до 22−24 °С (по области — 20−25°С).
В конце июня в Москве прошел тропический «суперливень». В отдельных районах города выпало до 70% месячной нормы осадков. Из-за стихии пострадало метро, вылетные магистрали и некоторые улицы.