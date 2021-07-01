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11:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Польше выпал «шипастый» град (фото)

Из-за штормов на востоке страны объявлен оранжевый уровень опасности.

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Жители Подкарпатского воеводства в Польше делятся пугающими снимками крупного града с «шипами». Непогода охватила районы на польско-украинской границе.

В Перемышле подтоплены несколько улиц, в Кросненском повяте затопило пожарную часть, в нескольких селах повреждены крыши домов, пострадали автомобили. Фермеры уже подсчитывают убытки — плоды на деревьях уничтожены градом.

В четверг на востоке страны тоже ожидаются грозы и ливни. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает obserwatorzy.info.

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Непогода бушует в центре Европы уже около месяца. Больше всего пострадала Чехия: в конце июня мощный торнадо опустошил в стране целые районы на границе с Австрией и Словакией.

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Анна Лысенко

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