В Польше выпал «шипастый» град (фото)

Na Podkarpaciu notowane są także opady gradu. Niestety pojawiają się też informacje o zalaniach i podtopieniach. fot. Ewelina Świrko, Olszynka https://t.co/MGFW1etBeP pic.twitter.com/NrSKZwBQ8Q— Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 30, 2021
Жители Подкарпатского воеводства в Польше делятся пугающими снимками крупного града с «шипами». Непогода охватила районы на
В Перемышле подтоплены несколько улиц, в Кросненском повяте затопило пожарную часть, в нескольких селах повреждены крыши домов, пострадали автомобили. Фермеры уже подсчитывают убытки — плоды на деревьях уничтожены градом.
В четверг на востоке страны тоже ожидаются грозы и ливни. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает obserwatorzy.info.
Непогода бушует в центре Европы уже около месяца. Больше всего пострадала Чехия: в конце июня мощный торнадо опустошил в стране целые районы на границе с Австрией и Словакией.
Анна Лысенко
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