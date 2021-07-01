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17:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США вокруг самолета появился радужный ореол (видео)

Редкое оптическое явление.

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Пассажир, пролетающий над городом Шарлотт в американском штате Северная Каролина, посмотрел в иллюминатор и заметил, что вокруг тени его самолета образовался радужный ореол.

«Я много путешествую и никогда раньше не видел ничего подобного», — прокомментировал мужчина видео.

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Удивившее пассажира «чудо» — это редкое оптическое явление под названием глория. Она наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе, а солнце или луна — за его спиной.

Ученые объясняют глорию дифракцией света, ранее уже отраженного в капельках облака так, что он возвращается от облака к наблюдателю.

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