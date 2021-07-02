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09:49 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд назвал регионы России с большим дефицитом осадков

С дефицитом осадков столкнулся ряд регионов Поволжья, Урала и Кавказа. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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«С апреля по июнь в Чувашской республике выпало 79% осадков от нормы. В Татарстане 65%, в Пермском крае 75%, в Оренбургском крае — 71%, в Башкортостане — 51% от нормы», — цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Нехватка влаги наиболее ощутима в Уральском федеральном округе, особенно на юге. За минувшие три месяца в Свердловской области выпало лишь 55% осадков от нормы, в Челябинской области — 46%, а в Курганской и того меньше — 22%, пояснил синоптик.

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