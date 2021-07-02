Вильфанд назвал регионы России с большим дефицитом осадков
С дефицитом осадков столкнулся ряд регионов Поволжья, Урала и Кавказа. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
С дефицитом осадков столкнулся ряд регионов Поволжья, Урала и Кавказа. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
«С апреля по июнь в Чувашской республике выпало 79% осадков от нормы. В Татарстане 65%, в Пермском крае 75%, в Оренбургском крае — 71%, в Башкортостане — 51% от нормы», — цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.
Нехватка влаги наиболее ощутима в Уральском федеральном округе, особенно на юге. За минувшие три месяца в Свердловской области выпало лишь 55% осадков от нормы, в Челябинской области — 46%, а в Курганской и того меньше — 22%, пояснил синоптик.