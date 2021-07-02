Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 июля изменится способ оплаты товаров и услуг К чему должны быть готовы покупатели и бизнес
Фоторепортажи
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
14:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Жителям канадского Литтона пришлось в спешке эвакуироваться из-за пожара

Жителям канадского Литтона пришлось в спешке эвакуироваться, когда в городке из-за аномальной жары начался пожар.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

Население Литтона — всего 250 человек, и сгорел он почти мгновенно. По словам мэра города, ему просто повезло, что «он сумел бежать и спасти собственную жизнь».

За последние пять дней, в которые на Британскую Колумбию обрушилась аномальная жара, там зарегистрировано уже 486 смертей.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Последние военные США ушли с авиабазы в Баграме. Почему это важно и чем ...
"У людей было 15 минут на сборы". В Канаде из-за небывалой жары сгорел п...
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Гватемала требует вернуть деньги за "Спутник V"
Многомиллиардный подарок Путина: в США заговорили о катастрофе
Кино
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи Актер появится в фильме «Папы», посвященном отношениям отцов и детей
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленский решил судьбу Крыма
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»