Столб от лесного пожара в США показали с воздуха (видео)
Он похож на застывшее извержение вулкана.
Он похож на застывшее извержение вулкана.
В американском штате Калифорния продолжаются масштабные лесные пожары, которые лишь усугубляются аномальной жарой.
В округе Сискию на территории Национального леса
Пока пожарным удалось локализовать огонь лишь на 25 процентов, а жителей близлежащих городов на всякий случай попросили покинуть свои дома.
На кадрах, снятых с воздуха, можно увидеть гигантский столб дыма, который поднимается высоко вверх. Он выглядит настолько мощно, что больше напоминает выброс пепла при извержении крупного вулкана.
Сообщается, что эти впечатляющие кадры были сняты с борта самолета неподалеку от города
Екатерина Гура