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16:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Столб от лесного пожара в США показали с воздуха (видео)

Он похож на застывшее извержение вулкана.

В американском штате Калифорния продолжаются масштабные лесные пожары, которые лишь усугубляются аномальной жарой.

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В округе Сискию на территории Национального леса Шаста-Тринити на площади почти восемь тысяч гектаров бушует Лавовый пожар (каждый отдельный пожар имеет свое имя для лучшего контроля).

Пока пожарным удалось локализовать огонь лишь на 25 процентов, а жителей близлежащих городов на всякий случай попросили покинуть свои дома.

На кадрах, снятых с воздуха, можно увидеть гигантский столб дыма, который поднимается высоко вверх. Он выглядит настолько мощно, что больше напоминает выброс пепла при извержении крупного вулкана.

Сообщается, что эти впечатляющие кадры были сняты с борта самолета неподалеку от города Сан-Хосе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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