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16:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

В ООН подтвердили рекордную жару в Антарктиде

Самая высокая зафиксированная температура воздуха там составила 18,3 градуса по Цельсию.

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Первого июля ООН опубликовала результаты проверки температурных показателей в Антарктиде и подтвердила новый рекорд — 18,3 градуса Цельсия. Это самый высокий температурный показатель за всю историю контроля температуры на континенте.

Сообщается, что рекордная жара была зафиксирована на аргентинской исследовательской станции Эсперанса на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН. Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента-материка и прилегающих к нему островов составлял 17,5 градусов. Он был зафиксирован в Эсперансе 24 марта 2015 года.

На проверку этих и других данных специалистам потребовалось более года, но подтверждение температуры является очень важным для составления общей картины погоды и климата.

Сообщается, что Антарктический полуостров входит в число регионов с самым быстрым потеплением на планете — почти 3 градуса за последние 50 лет.
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Кстати, новый рекорд ниже, чем предполагалось ранее. 9 февраля 2020 года на бразильской автоматизированной станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур была зафиксирована температура в 20,75 градусов по Цельсию, но эти значения ученые в ходе проверки не подтвердили. Оказалось, что импровизированный радиационный щит на бразильской станции привел к ошибке теплового смещения датчика температуры воздуха, что сделало его показания неприемлемыми для регистрации в качестве официального метеорологического наблюдения.

Новая запись в Эсперансе будет добавлена в архив ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям. Архив включает в себя самые высокие и самые низкие температуры в мире, количество осадков, самый сильный град, самый продолжительный сухой период, максимальный порыв ветра, самую длинную вспышку молнии и смертность, связанную с погодой.

Екатерина Гура

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