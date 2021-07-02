В ООН подтвердили рекордную жару в Антарктиде
Самая высокая зафиксированная температура воздуха там составила 18,3 градуса по Цельсию.
Самая высокая зафиксированная температура воздуха там составила 18,3 градуса по Цельсию.
Первого июля ООН опубликовала результаты проверки температурных показателей в Антарктиде и подтвердила новый рекорд — 18,3 градуса Цельсия. Это самый высокий температурный показатель за всю историю контроля температуры на континенте.
Сообщается, что рекордная жара была зафиксирована на аргентинской исследовательской станции Эсперанса на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН. Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического
На проверку этих и других данных специалистам потребовалось более года, но подтверждение температуры является очень важным для составления общей картины погоды и климата.
Кстати, новый рекорд ниже, чем предполагалось ранее. 9 февраля 2020 года на бразильской автоматизированной станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур была зафиксирована температура в 20,75 градусов по Цельсию, но эти значения ученые в ходе проверки не подтвердили. Оказалось, что импровизированный радиационный щит на бразильской станции привел к ошибке теплового смещения датчика температуры воздуха, что сделало его показания неприемлемыми для регистрации в качестве официального метеорологического наблюдения.
Новая запись в Эсперансе будет добавлена в архив ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям. Архив включает в себя самые высокие и самые низкие температуры в мире, количество осадков, самый сильный град, самый продолжительный сухой период, максимальный порыв ветра, самую длинную вспышку молнии и смертность, связанную с погодой.
Екатерина Гура