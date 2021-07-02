Spectacular eruption at Philippines' Taal volcano sends ash miles into the sky pic.twitter.com/aNsmP9yPYM— The Sun (@TheSun) July 2, 2021
Взрыв магмы над вулканом на Филиппинах попал на видео
Население эвакуируют.
Население эвакуируют.
Власти Филиппин начали эвакуацию тысяч людей после того, как вулкан Тааль на острове Лусон извергнул облако газа и пара высотой 1 км, сообщает CNN.
Тааль — один из самых маленьких активных вулканов Земли. Его высота составляет всего 311 метров. Вопреки размерам Тааль может быть смертельно опасным. В результате извержения этого вулкана в 1911 году погибло более 1300 человек. В январе прошлого года Тааль выпустил пар и пепел на высоту до 15 км, в результате чего были эвакуированы более 100 тысяч человек.
В этот раз в кратере вулкана произошел фреатический взрыв. Это событие, при котором раскаленная магма вступает в контакт с большим количеством льда или воды. При этом происходит молниеносное испарение, приводящее к тепловому взрыву, при котором происходит выброс камней, пепла и лавовых бомб.
Власти предупредили жителей Филиппин, что этот тип извержения может быть даже более опасным, чем в прошлом году. В безопасные районы будут перемещены почти 14,5 тысяч человек.
Анна Лысенко
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