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17:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Взрыв магмы над вулканом на Филиппинах попал на видео

Население эвакуируют.

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Власти Филиппин начали эвакуацию тысяч людей после того, как вулкан Тааль на острове Лусон извергнул облако газа и пара высотой 1 км, сообщает CNN.

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Тааль — один из самых маленьких активных вулканов Земли. Его высота составляет всего 311 метров. Вопреки размерам Тааль может быть смертельно опасным. В результате извержения этого вулкана в 1911 году погибло более 1300 человек. В январе прошлого года Тааль выпустил пар и пепел на высоту до 15 км, в результате чего были эвакуированы более 100 тысяч человек.

В этот раз в кратере вулкана произошел фреатический взрыв. Это событие, при котором раскаленная магма вступает в контакт с большим количеством льда или воды. При этом происходит молниеносное испарение, приводящее к тепловому взрыву, при котором происходит выброс камней, пепла и лавовых бомб.

Власти предупредили жителей Филиппин, что этот тип извержения может быть даже более опасным, чем в прошлом году. В безопасные районы будут перемещены почти 14,5 тысяч человек.

Анна Лысенко

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