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10:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 июля: ждать ли дождя

3 июля в народе — день Мефодия Перепелятника. По-другому его называли «тенетник», «паутинный день» и «погодо-указатель». Считалось, что именно сегодня можно делать точные погодные прогнозы на ближайшие дни и все лето.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Например, если в этот день паук не раскидывает сети — будет дождь, упорно плетет паутину — погода переменится к лучшему. Если идет дождь, все следующие 40 дней будут с осадками.

Муравьи прячутся в муравейник — к ненастью. Лебеди вечером кричат — погода испортится. Лягушки расквакались, на сушу выползают — будет дождь. Ветра нет, а лес шумит — к осадкам. Облака высоко плывут — дождя не будет. Зяблик заливисто щебечет — к хорошей погоде.

Перепела близко к деревне прилетают — зима будет суровая.

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