Народные приметы на 3 июля: ждать ли дождя
3 июля в народе — день Мефодия Перепелятника.
3 июля в народе — день Мефодия Перепелятника.
Например, если в этот день паук не раскидывает сети — будет дождь, упорно плетет паутину — погода переменится к лучшему. Если идет дождь, все следующие 40 дней будут с осадками.
Муравьи прячутся в муравейник — к ненастью. Лебеди вечером кричат — погода испортится. Лягушки расквакались, на сушу выползают — будет дождь. Ветра нет, а лес шумит — к осадкам. Облака высоко плывут — дождя не будет. Зяблик заливисто щебечет — к хорошей погоде.
Перепела близко к деревне прилетают — зима будет суровая.
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