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13:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят два звездопада и противостояние Плутона

А также редкие серебристые облака.

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Источник: AP 2021

Сразу два звездопада можно будет наблюдать в июле на территории России, сообщил Московский планетарий.

Кроме того, в этом месяце Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца. Плутон же, напротив, будет находиться в самой близкой точке к нашей планете.

12 июля начнется звездопад Южные дельта-Аквариды. Он достигнет максимума 29—30 июля. В час можно будет увидеть до 25 метеоров, говорят астрономы. К сожалению, Луна, приближающаяся к последней четверти, существенно помешает наблюдениям.

На 17 июля придется начало активности метеорного потока Персеиды. Пика он достигнет к 12 августа: в это время можно будет наблюдать до 60 метеоров в час.

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Персеиды над озером Гурон, 2020 год

18 июля ожидается противостояние Плутона. Карликовая планета будет находиться в самой близкой к Земле точке. Но Плутон настолько удален от нашей планеты, что даже в телескоп его невозможно отличить от звездообразной точки света.

Еще один сюрприз июля — высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Их можно заметить непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты.

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Серебристые облака
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