Жители России увидят два звездопада и противостояние Плутона
А также редкие серебристые облака.
А также редкие серебристые облака.
Сразу два звездопада можно будет наблюдать в июле на территории России, сообщил Московский планетарий.
Кроме того, в этом месяце Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца. Плутон же, напротив, будет находиться в самой близкой точке к нашей планете.
12 июля начнется звездопад Южные
На 17 июля придется начало активности метеорного потока Персеиды. Пика он достигнет к 12 августа: в это время можно будет наблюдать до 60 метеоров в час.
18 июля ожидается противостояние Плутона. Карликовая планета будет находиться в самой близкой к Земле точке. Но Плутон настолько удален от нашей планеты, что даже в телескоп его невозможно отличить от звездообразной точки света.
Еще один сюрприз июля — высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере на высоте 76—85 км над поверхностью Земли. Их можно заметить непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты.
Анна Лысенко
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