Народные приметы на 4 июля: будет ли гроза
Наблюдаем за росой, облаками и звездами и делаем погодные прогнозы.
Наблюдаем за росой, облаками и звездами и делаем погодные прогнозы.
4 июля в народе известно как Ульянов день и Терентий, поскольку сегодня церковь чтит память этих мучеников.
В северных регионах России в это время зацветает (а в южных — уже отцвела) липа. Ее цветки заготавливали на год вперед для чая от простуды и кашля.
В этот день наблюдали за погодой. Если гром гремит протяжно — ненастье будет затяжным. Около звезд красные и белые круги — к погожим денькам.
Утки много плещутся и ныряют — к дождю. Облака высокие и медленно двигаются — будет хорошая погода. Ночная роса не просыхает — к грозе. После дождя сильно парит — ждите сильных осадков.
С утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после в обратную сторону — погода в ближайшие дни будет хорошей.
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