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День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
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09:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 июля: будет ли гроза

Наблюдаем за росой, облаками и звездами и делаем погодные прогнозы.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

4 июля в народе известно как Ульянов день и Терентий, поскольку сегодня церковь чтит память этих мучеников.

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В северных регионах России в это время зацветает (а в южных — уже отцвела) липа. Ее цветки заготавливали на год вперед для чая от простуды и кашля.

В этот день наблюдали за погодой. Если гром гремит протяжно — ненастье будет затяжным. Около звезд красные и белые круги — к погожим денькам.

Утки много плещутся и ныряют — к дождю. Облака высокие и медленно двигаются — будет хорошая погода. Ночная роса не просыхает — к грозе. После дождя сильно парит — ждите сильных осадков.

С утра и до полудня ветер следует за солнцем, а после в обратную сторону — погода в ближайшие дни будет хорошей.

Еще больше интересного о природе

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