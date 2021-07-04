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13:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Масштабное цветение воды на севере Европы показали из космоса

Северное море приобрело изумрудный оттенок.

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Источник: ESA
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Атлантика превратилась в цветущий «сад» фитопланктона

Цветение воды у архипелага Фризские острова в Северном море стало настолько масштабным, что хорошо видно даже из космоса.

Снимки архипелага сделал спутник миссии Copernicus Sentinel-2, сообщает ESA.

Изумрудный цвет воды у побережья островов — результат небывалого развития фитопланктона с высокой концентрацией пигментированных клеток. Водоросли размножаются из-за обилия питательных веществ в воде — фосфатных, карбонатных и нитратных соединений из удобрений и моющих средств. Они попадают в реки, а затем и моря вместе со сточными и грунтовыми водами.

Обилие цветущих водорослей приводит к тому, что в воде резко уменьшается концентрация растворенного кислорода. В итоге погибает рыба и высшие растения. К тому же, цветение воды может быть токсичным для людей и животных, установили исследователи.

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