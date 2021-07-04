Масштабное цветение воды на севере Европы показали из космоса
Северное море приобрело изумрудный оттенок.
Северное море приобрело изумрудный оттенок.
Цветение воды у архипелага Фризские острова в Северном море стало настолько масштабным, что хорошо видно даже из космоса.
Снимки архипелага сделал спутник миссии Copernicus Sentinel-2, сообщает ESA.
Изумрудный цвет воды у побережья островов — результат небывалого развития фитопланктона с высокой концентрацией пигментированных клеток. Водоросли размножаются
Обилие цветущих водорослей приводит к тому, что в воде резко уменьшается концентрация растворенного кислорода. В итоге погибает рыба и высшие растения. К тому же, цветение воды может быть токсичным для людей и животных, установили исследователи.
Анна Лысенко
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