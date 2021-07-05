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11:00 (мск), источник: Daily Storm

Сочинцев готовят к эвакуации из-за риска наводнения

Из-за обильных осадков реки выходят из берегов.

В Краснодарском крае в городе Сочи из-за обильных ливней начался потоп. Власти предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районе могут выйти из берегов. Из-за возможной эвакуации сочинцев попросили заранее подготовить документы и вещи первой необходимости.

«Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста», — заявили в пресс-службе администрации Сочи.

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Для оповещения населения о возможных подтоплениях в городе включены сирено-речевые установки. Для оказания экстренной помощи в районах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и МКУ «Служба спасения Сочи». Местные подразделения МЧС приведены в режим ЧС.

«5 июля в результате обильных осадков в Адлерском районе наблюдались подтопления низменных участков автомобильной дороги, в Хостинском районе наблюдается скопление воды на территории объекта здравоохранения, проводятся работы по откачке воды», — пишут на сайте местного МЧС.

Отмечается, что в боевые расчеты введена резервная техника, приведена в готовность вся откачивающая техника. Работы продолжаются, ситуация находится на особом контроле Главного управления.

4 июля в Адлерском районе Сочи прошел ураган. Сильный ветер повалил в городе несколько деревьев. На улице Фрунзе одно из них насмерть придавило мужчину.

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