Сочинцев готовят к эвакуации из-за риска наводнения

В Краснодарском крае в городе Сочи
«Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме.
Для оповещения населения о возможных подтоплениях в городе включены
«5 июля в результате обильных осадков в Адлерском районе наблюдались подтопления низменных участков автомобильной дороги, в Хостинском районе наблюдается скопление воды на территории объекта здравоохранения, проводятся работы по откачке воды», — пишут на сайте местного МЧС.
Отмечается, что в боевые расчеты введена резервная техника, приведена в готовность вся откачивающая техника. Работы продолжаются, ситуация находится на особом контроле Главного управления.
4 июля в Адлерском районе Сочи прошел ураган. Сильный ветер повалил в городе несколько деревьев. На улице Фрунзе одно из них насмерть придавило мужчину.