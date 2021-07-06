Канадская провинция пострадала из-за сильного шторма с градом (фото)

#abstorm Cardston and areas South got hammered with pea/grape sized hail. RCMP told us some areas had 3 feet of hail (!). Some property damage. pic.twitter.com/27vCLBXQDP— S_MRN (@AB_RN_) July 6, 2021
В начале июля на канадскую провинцию Альберта обрушился мощный шторм с сильным ливнем и крупным градом. В некоторых районах град был размером с куриное яйцо, а потому стал серьезным испытанием для местных жителей.
Сообщается, что град разбил несколько автомобилей, помял крыши домов и нанес серьезный ущерб сельскохозяйственным полям. По словам очевидцев, в городе Кардстон и некоторых южных районах град образовал почти метровые сугробы, а потому местные жители были вынуждены расчищать улицы с помощью лопат и спецтехники.
Кроме того, в соцсетях появились фото впечатляющих грозовых туч, похожих на гигантский торнадо. К счастью, в этот раз обошлось без настоящего торнадо. Сообщается, что шторм бушевал над Альбертой несколько дней.
Екатерина Гура