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15:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Канадская провинция пострадала из-за сильного шторма с градом (фото)

Из-за стихии пострадали дома, машины и сельхозугодья.

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В начале июля на канадскую провинцию Альберта обрушился мощный шторм с сильным ливнем и крупным градом. В некоторых районах град был размером с куриное яйцо, а потому стал серьезным испытанием для местных жителей.

Сообщается, что град разбил несколько автомобилей, помял крыши домов и нанес серьезный ущерб сельскохозяйственным полям. По словам очевидцев, в городе Кардстон и некоторых южных районах град образовал почти метровые сугробы, а потому местные жители были вынуждены расчищать улицы с помощью лопат и спецтехники.

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Кроме того, в соцсетях появились фото впечатляющих грозовых туч, похожих на гигантский торнадо. К счастью, в этот раз обошлось без настоящего торнадо. Сообщается, что шторм бушевал над Альбертой несколько дней.

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Екатерина Гура

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