Дуэт двух галактик показали на впечатляющем фото
Они обе находятся в скоплении Персея.
Они обе находятся в скоплении Персея.
Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» смогли сфотографировать две далекие галактики, которые входят в скопление Персея и находятся на расстоянии примерно 350 миллионов световых лет от Земли.
Первая линзовидная галактика под названием 2MASX J03193743+4137580 видна в левой части снимка. Она относится к промежуточному типу галактик между эллиптическими и спиральными в классификации Хаббла. А справа на фото можно увидеть спиральную галактику UGC 2665.
Отметим, что скопление Персея является одним из самых массивных объектов во Вселенной, и содержит тысячи галактик в огромном облаке газа температурой в миллионы градусов.
Екатерина Гура
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