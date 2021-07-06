Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
17:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дуэт двух галактик показали на впечатляющем фото

Они обе находятся в скоплении Персея.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 70% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ESA/Hubble & NASA, W. Harris

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл​» смогли сфотографировать две далекие галактики, которые входят в скопление Персея и находятся на расстоянии примерно 350 миллионов световых лет от Земли.

Первая линзовидная галактика под названием 2MASX J03193743+4137580 видна в левой части снимка. Она относится к промежуточному типу галактик между эллиптическими и спиральными в классификации Хаббла. А справа на фото можно увидеть спиральную галактику UGC 2665.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Отметим, что скопление Персея является одним из самых массивных объектов во Вселенной, и содержит тысячи галактик в огромном облаке газа температурой в миллионы градусов.

Екатерина Гура

Еще больше интересного о космосе

Во время загрузки произошла ошибка.
Горячие темы на Авто
ну с тётками всё ясно...а чо с нами ? 295
Макаревич forever??? 266
Размышляю--- 173
Тревожность. 95
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
Кто разбирается в кошачьем корме? 241
Кто разбирается в детях? В их мечтах? 154
Купание в Анапе. Безопасность. 132
Работа + пассивный доход 126
Леди
Лучшие цитаты о любви и жизни из фильмов Владимира Меньшова Вспоминаем самые вдохновляющие
Дом
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
8 интерьеров с раковинами в ретростиле
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
Стильный и функциональный интерьер для семьи с тремя дочерьми
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»