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10:23 (мск), источник: Life.ru

В Крыму после потопа началось нашествие комаров

Местные власти отмечают, что такое случается раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям полуострова.

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В Крыму после потопа началось нашествие комаров, к борьбе с насекомыми привлечены дезинсекторы. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

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По его словам, рост популяции насекомых особенно в центральных и северных районах полуострова спровоцировало дождливое лето.

«Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками. Возле водоёмов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми. Это бывает раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям», — пояснил Рюмшин в эфире телеканала «Крым 24».

Как уточнил министр, от обработки территории с помощью авиации отказались, так как химические препараты могут нанести вред экологии и пчеловодам.

Напомним, первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день ливни добрались до Ялты: река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет. Тогда предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

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