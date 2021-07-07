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12:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красноярский край накрыла сильная буря (видео)

Ветер сломал 5 опор ЛЭП и оставил без электричества 25 тысяч человек.

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На Красноярский край обрушились сильные грозы с порывами ветра до 27 метров в секунду. В Сеть попало видео, на котором внезапно начавшаяся буря сбивает с ног отдыхающих на пляже в Емельяновском районе.

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Ветер поднимал в воздух предметы, ломал деревья, рвал провода. В регионе повреждены 5 опор ЛЭП, в результате чего 25 тысяч жителей Красноярского края остались без электричества. Сильнее всего пострадали Балахтинский и Новоселовский районы, сообщают местные СМИ.

В МЧС предупреждают, что 7 и 8 июля буря может вернуться. В Красноярском крае ожидается жара до 35 градусов, грозы, шквалистые усиления ветра до 15−18 метров в секунду, ночью местами сильные дожди. На востоке Эвенкийского муниципального района сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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