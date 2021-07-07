Угольная буря накрыла город в Кузбассе (видео)
Природа «поздравила» с юбилеем.
Природа «поздравила» с юбилеем.
Жители Киселевска в Кузбассе делятся в соцсетях видео угольной бури, которая накрыла город 6 июля.
В городе девять угольных разрезов и несколько обогатительных фабрик, а отвалы подходят к жилым домам. Перед грозой в Киселевске подул сильный ветер и поднял угольную пыль из разрезов.
Примечательно, что 6 июля в Кузбассе отмечали 300-летие региона. В соцсетях шутят о «подарке природы» к юбилею.
Анна Лысенко
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