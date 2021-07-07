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17:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Туристы вернулись на пляжи Сочи, покрытые мусором из-за шторма

Люди не стали дожидаться уборки и устроились загорать прямо посреди веток и мусора

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5 июля на Краснодарский край обрушился мощный шторм. За несколько дней непрерывных ливней и вызванных ими наводнений Сочи и близлежащие курортные поселки буквально ушли под воду, а пугающие кадры с места происшествия разошлись по соцсетям и СМИ.

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Тем не менее, это не стало помехой для туристов, которые сразу же после прекращения дождей массово отправились на пляжи.

В соцсетях появились многочисленные фото и видео с пляжей Архипо-Осиповки, Лазаревского, Кудепсты, Лермонтово и других курортных поселков, где люди лежат на полотенцах прямо посреди веток, пластиковых бутылок и другого мусора, который вымыло на берег волнами.

Сообщается, что в настоящий момент открыты несколько пляжей в трех районах Сочи — они полностью очищены от мусора и палок. Остальные пляжи Черноморского побережья активно чистят и приводят в порядок уборщики и спецтехника.

Стоит отметить, что некоторые отдыхающие не только загорают, но добровольно помогают местным коммунальным службам убирать территорию пляжей.

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Екатерина Гура

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