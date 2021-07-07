Туристы вернулись на пляжи Сочи, покрытые мусором из-за шторма
Люди не стали дожидаться уборки и устроились загорать прямо посреди веток и мусора
Люди не стали дожидаться уборки и устроились загорать прямо посреди веток и мусора
5 июля на Краснодарский край обрушился мощный шторм. За несколько дней непрерывных ливней и вызванных ими наводнений Сочи и близлежащие курортные поселки буквально ушли под воду, а пугающие кадры с места происшествия разошлись по соцсетям и СМИ.
Тем не менее, это не стало помехой для туристов, которые сразу же после прекращения дождей массово отправились на пляжи.
В соцсетях появились многочисленные фото и видео с пляжей
Сообщается, что в настоящий момент открыты несколько пляжей в трех районах Сочи — они полностью очищены от мусора и палок. Остальные пляжи Черноморского побережья активно чистят и приводят в порядок уборщики и спецтехника.
Стоит отметить, что некоторые отдыхающие не только загорают, но добровольно помогают местным коммунальным службам убирать территорию пляжей.
Екатерина Гура