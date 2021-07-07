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19:01 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос опубликовал фото последствий наводнения в Сочи со спутника

Спутник «Канопус-В» снял город, Олимпийский парк и реки.

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал фотографии Сочи из космоса, снятые спутником дистанционного зондирования Земли «Конапус-В» после ливней.

Фоторепортаж
Затопления в Сочи

«Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника «Канопус-В», — говорится в подписи к изображениям в Twitter Роскосмоса.

Всего к публикации прикреплены две фотографии, на которых виден город, Олимпийский парк, реки. Они были сняты из космоса 6 июля.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Режим ЧС из-за непогоды был введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрывались федеральные трассы.

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