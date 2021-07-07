Роскосмос опубликовал фото последствий наводнения в Сочи со спутника
Спутник «Канопус-В» снял город, Олимпийский парк и реки.
Спутник «Канопус-В» снял город, Олимпийский парк и реки.
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал фотографии Сочи из космоса, снятые спутником дистанционного зондирования Земли «Конапус-В» после ливней.
«Последствия дождевого паводка в Сочи с российского спутника «Канопус-В», — говорится в подписи к изображениям в Twitter Роскосмоса.
Всего к публикации прикреплены две фотографии, на которых виден город, Олимпийский парк, реки. Они были сняты из космоса 6 июля.
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