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14:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мексиканский город утонул в сугробах из града

На центральную часть страны обрушился мощный шторм

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В штате Мехико прошел сильный шторм, сопровождающийся ливнем, порывистым ветром и градом. Больше всего досталось муниципалитету Тлальнепантла.

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На кадрах, снятых местными жителями, можно увидеть гигантские сугробы изо льда, которые достигают почти одного метра в высоту. В результате стихии пострадали более четырех тысяч домов из-за затопления и разрушений. Многие семьи лишились своего имущества и автомобилей, которые смыло водой. Кроме того, местные власти сообщили о нескольких погибших.

Точный размер ущерба еще предстоит установить, но метеорологи предупреждают, что такая погода сохранится в регионе до конца недели.

Екатерина Гура

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