Мексиканский город утонул в сугробах из града
На центральную часть страны обрушился мощный шторм
На центральную часть страны обрушился мощный шторм
В штате Мехико прошел сильный шторм, сопровождающийся ливнем, порывистым ветром и градом. Больше всего досталось муниципалитету Тлальнепантла.
На кадрах, снятых местными жителями, можно увидеть гигантские сугробы изо льда, которые достигают почти одного метра в высоту. В результате стихии пострадали более четырех тысяч домов
Точный размер ущерба еще предстоит установить, но метеорологи предупреждают, что такая погода сохранится в регионе до конца недели.
Екатерина Гура