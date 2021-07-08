Россиян предупредили о приходе египетской жары
На европейской территории России ожидается волна экстремальной жары, сообщает центр погоды «Фобос».
На европейской территории России ожидается волна экстремальной жары, сообщает центр погоды «Фобос».
Синоптики сообщили, что накануне в
«Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги», — говорится в сообщении метеорологов.
По прогнозам, пик жары придется на выходные, когда зона экстремального перегрева достигнет Заполярья и Поморья. Ожидается, что там воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Также 30-градусная жара ожидается в средней полосе, Черноземье и Поволжье, а в низовьях Волги воздух прогреется до 40 градусов.
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В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные — до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.
Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура — не ниже 23 градусов.