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17:06 (мск), источник: m24.ru

Россиян предупредили о приходе египетской жары

На европейской территории России ожидается волна экстремальной жары, сообщает центр погоды «Фобос».

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Источник: Москва 24

Синоптики сообщили, что накануне в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла плюс 31,7 градуса, а в Мурманской области столбики термометров приблизились к отметке плюс 30 градусов.

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«Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги», — говорится в сообщении метеорологов.

По прогнозам, пик жары придется на выходные, когда зона экстремального перегрева достигнет Заполярья и Поморья. Ожидается, что там воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Также 30-градусная жара ожидается в средней полосе, Черноземье и Поволжье, а в низовьях Волги воздух прогреется до 40 градусов.

В Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, в выходные ожидается до плюс 33 градусов, такая же температура воздуха прогнозируется в Москве, а в понедельник в столице воздух может прогреться до 34 градусов.

«Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира», — подчеркнули синоптики.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные — до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура — не ниже 23 градусов.

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