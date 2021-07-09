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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лесные пожары в Якутии показали из космоса

На территории республики их уже 299.

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Источник: Pierre Markuse, ESA

Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 получил снимки лесных пожаров в Республике Саха. На фотографии видно участок шириной более 176 км с большими очагами возгорания.

Ранее снимками пожаров в Сибири поделились в NASA. На фото, сделанном со спутника Суоми АЭС, виден дым от лесных пожаров в районе Якутска 5 июля.

Источник: NASA
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По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 299 природных пожаров, за сутки ликвидировано 16. Их тушением занимаются почти 3 тысячи человек и 349 единиц техники.

Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха выявил превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в населенных пунктах региона. В Якутске норма превышена почти в два раза, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га. В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га.

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