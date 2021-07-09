Лесные пожары в Якутии показали из космоса
На территории республики их уже 299.
На территории республики их уже 299.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 получил снимки лесных пожаров в Республике Саха. На фотографии видно участок шириной более 176 км с большими очагами возгорания.
Ранее снимками пожаров в Сибири поделились в NASA. На фото, сделанном со спутника Суоми АЭС, виден дым от лесных пожаров в районе Якутска 5 июля.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 299 природных пожаров, за сутки ликвидировано 16. Их тушением занимаются почти 3 тысячи человек и 349 единиц техники.
Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха выявил превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в населенных пунктах региона. В Якутске норма превышена почти в два раза, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га. В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га.
Анна Лысенко
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