Синоптик предупредил о «парниковом куполе» в Центральной России до середины июля

По словам специалиста, антициклон пришел из Скандинавии и сначала был достаточно прохладным, но быстро прогрелся.
«И вчера в столице был первый день, когда температура перешагнула отметку +30, сегодня второй день. И будет таких дней впереди по крайней мере еще шесть-семь. Простоит этот антициклон, по прогнозам на текущий момент, до середины месяца. Дождей и небольшого понижения температуры жителям столицы и окрестностей, да и всей Центральной России стоит ждать не ранее 14—15 июля», — приводит слова Леуса kp.ru.
Средняя температура в июле будет на 2−4 градуса выше нормы, но не станет рекордной, подчеркнул синоптик. Аналогичная ситуация ожидается с осадками, их выпадет на 30−40% меньше.
Днем ранее сообщалось, что ставший причиной жаркой и засушливой погоды в Москве мощный антициклон, или «парниковый котел», продержится в столице около 12 дней.
С 8 июля в Московской области возобновили аэрацию воздуха в связи с наступлением жаркой погоды. На дороги вывели около 300 поливочных машин. Как передают синоптики, в этот день воздух в столичном регионе местами прогревался до +33 градусов. Аэрация велась с 11 до 16 часов.