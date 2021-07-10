Народные приметы на 10 июля: будет ли лето дождливым
Дождь — к частым осадкам в июле и августе.
Дождь — к частым осадкам в июле и августе.
10 июля в народе —
Следили за облаками. Кучерявые облака плывут с севера — к засухе, а с запада — к ненастью.
Наблюдали и за растениями. Если на конском щавеле видны капли сока, то в течение трех дней пойдет дождь. Цветки звездчатки утром не раскрылись — к вечеру или ночью пойдет дождь. Вьюнок закрыл лепестки — приближается ненастье.
Скошенная трава зеленая — к хорошему урожаю гречихи, а почерневшая — к урожаю проса.
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