Народные приметы на 11 июля: слушаем кукушку
Птица подскажет, какой будет зима.
Птица подскажет, какой будет зима.
11 июля — канун Петрова дня и крапивное заговенье. В старину варили последние щи из молодой крапивы и заготавливали эту траву на зиму. Огородники начинали копать ранний картофель.
Крестьяне слушали кукушку. Если к середине июля она перестала куковать, зима будет ранней и снежной. Если лето выдалось мокрым — осень будет ясная. Листья начали падать — к скорой осени.
Скот сбивается в кучу — к непогоде. Старая кошка начинает играть — быть дождю. Ветра нет, а лес шумит — скоро придут затяжные дожди. Клен «плачет» — к грозе.
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