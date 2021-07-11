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10:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 июля: слушаем кукушку

Птица подскажет, какой будет зима.

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11 июля — канун Петрова дня и крапивное заговенье. В старину варили последние щи из молодой крапивы и заготавливали эту траву на зиму. Огородники начинали копать ранний картофель.

Крестьяне слушали кукушку. Если к середине июля она перестала куковать, зима будет ранней и снежной. Если лето выдалось мокрым — осень будет ясная. Листья начали падать — к скорой осени.

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Скот сбивается в кучу — к непогоде. Старая кошка начинает играть — быть дождю. Ветра нет, а лес шумит — скоро придут затяжные дожди. Клен «плачет» — к грозе.

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