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09:35 (мск), источник: Газета.Ру

В Крыму снова объявили штормовое предупреждение

В Крыму на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

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Источник: Reuters
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«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20−25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций, в том числе подтоплений, аварий, нарушений в работе транспорта, гибели посадок.

Жителям и гостям региона рекомендовали отказаться от походов в горы.

В начале июля ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Спасатели эвакуировали жителей отдельных поселений.

Также сообщалось, что пострадавших от подтоплений крымчан освободят от платы за ЖКУ.

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