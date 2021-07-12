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11:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Фейерверк» в созвездии Скорпион показали на фото

Это древняя структура с большим количеством звезд.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, E. Noyola

Космический телескоп «Хаббл» получил детальный снимок шарового скопления NGC 6380. Оно настолько яркое, что напоминает праздничный фейерверк.

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NGC 6380 в созвездии Скорпион удалено от нас на 35 тысяч световых лет. Однако яркая звезда HD 159073, которая сияет в верхней части снимка, находится гораздо ближе — всего в 4 тысячах световых лет.

Шаровые скопления находятся в галактическом гало — невидимой части галактики, которая простирается за пределы ее видимой части. Они намного старше рассеянных звездных скоплений, которые расположены в галактическом диске, и содержат гораздо больше звезд. Чем ближе к центру скопления, тем концентрация звезд больше.

Шаровые скопления очень распространены во Вселенной. Только в Млечном Пути их открыто около 160.

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