«Фейерверк» в созвездии Скорпион показали на фото
Это древняя структура с большим количеством звезд.
Это древняя структура с большим количеством звезд.
Космический телескоп «Хаббл» получил детальный снимок шарового скопления NGC 6380. Оно настолько яркое, что напоминает праздничный фейерверк.
NGC 6380 в созвездии Скорпион удалено от нас на 35 тысяч световых лет. Однако яркая звезда HD 159073, которая сияет в верхней части снимка, находится гораздо ближе — всего в 4 тысячах световых лет.
Шаровые скопления находятся в галактическом гало — невидимой части галактики, которая простирается за пределы ее видимой части. Они намного старше рассеянных звездных скоплений, которые расположены в галактическом диске, и содержат гораздо больше звезд. Чем ближе к центру скопления, тем концентрация звезд больше.
Шаровые скопления очень распространены во Вселенной. Только в Млечном Пути их открыто около 160.
Анна Лысенко
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