Potężna ulewa i zalania w m. Tęgoborze koło Nowego Sącza.— Remiza.pl ?? (@remizapl) July 11, 2021
Fot. Lubuscy łowcy burz pic.twitter.com/t6kW8nDo1W
Улицы в Польше превратились в потоки грязи (видео)
На юге страны идут «тропические» дожди.
На юге страны идут «тропические» дожди.
Улицы в деревне Тенгобоже недалеко от Кракова превратились в грязевые потоки. Похожую картину наблюдают в городке Свидник возле Нового Сонча, селе
Больше всего пострадали польские фермеры, сообщает DobraPogoda24. Все лето в регионе сильные ливни и град чередуются с жарой и засухой.
Бурные «тропические» дожди не могут напитать почву достаточно — они начинаются внезапно и так же резко заканчиваются. Интенсивные потоки воды стекают, не успевая впитаться в землю.
Анна Лысенко
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