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15:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Улицы в Польше превратились в потоки грязи (видео)

На юге страны идут «тропические» дожди.

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Юго-восток Польши пострадал от сильных ливней. В исторической области Малая Польша затоплены многие дома и поля, повреждены дороги.

Улицы в деревне Тенгобоже недалеко от Кракова превратились в грязевые потоки. Похожую картину наблюдают в городке Свидник возле Нового Сонча, селе Городок-над-Дунайцем, гминах Лососина-Дольна, Коженна, Хелмец и других.

Больше всего пострадали польские фермеры, сообщает DobraPogoda24. Все лето в регионе сильные ливни и град чередуются с жарой и засухой.

Бурные «тропические» дожди не могут напитать почву достаточно — они начинаются внезапно и так же резко заканчиваются. Интенсивные потоки воды стекают, не успевая впитаться в землю.

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