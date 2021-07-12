Noctilucent clouds, July 12. pic.twitter.com/Cf6YWzrKEf— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) July 11, 2021
В небе над Нижегородской областью проплыли серебристые облака
Удивительное и редкое природное явление.
Удивительное и редкое природное явление.
12 июля в рассветном небе жители Нижегородской области могли наблюдать в небе завораживающее атмосферное явление, известное как серебристые облака.
Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере на высоте 76−85 км над поверхностью Земли. Их можно заметить непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты.
Екатерина Гура