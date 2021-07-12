Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
15:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Нижегородской областью проплыли серебристые облака

Удивительное и редкое природное явление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 762 мм рт. ст. 5 м/с

12 июля в рассветном небе жители Нижегородской области могли наблюдать в небе завораживающее атмосферное явление, известное как серебристые облака.

Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере на высоте 76−85 км над поверхностью Земли. Их можно заметить непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Серебристые облака наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Авто
Как оплатить проезд по ЦКАД без транспондера Водители уже давно привыкли к платным дорогам, но вот проезд по ЦКАД до сих пор вызывает множество вопросов. Авто Mail.ru рассказывает, как оплатить проезд по ЦКАД без транспондера и с ним
Кино
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии 52-летний Лусиано Шафир попал в реанимацию одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»