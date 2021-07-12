Байконур показали с орбиты
В городе живут около 70 тысяч человек.
В городе живут около 70 тысяч человек.
Российский космонавт Олег Новицкий, который в данный момент находится на борту Международной космической станции, поделился красочной фотографией города Байконур с орбиты.
На снимке можно рассмотреть строгие прямоугольные кварталы города. Внизу слева — полоса аэропорта. В центре кадр пересекает река Сырдарья. Космодром на фотографию не попал, он находится левее и выше.
Ранее в «Роскосмосе» показали «космическую медузу» над Амурской областью.
Анна Лысенко
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