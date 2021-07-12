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16:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Байконур показали с орбиты

В городе живут около 70 тысяч человек.

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Российский космонавт Олег Новицкий, который в данный момент находится на борту Международной космической станции, поделился красочной фотографией города Байконур с орбиты.

На снимке можно рассмотреть строгие прямоугольные кварталы города. Внизу слева — полоса аэропорта. В центре кадр пересекает река Сырдарья. Космодром на фотографию не попал, он находится левее и выше.

Ранее в «Роскосмосе» показали «космическую медузу» над Амурской областью.

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