Neptune seemed to make an appearance during this morning’s channel gales #poseidon pic.twitter.com/uB7Lr0asFi— Jeff Overs (@JeffOvers) July 6, 2021
В Англии случайно сфотографировали «лицо» Нептуна
Удивительная оптическая иллюзия.
Удивительная оптическая иллюзия.
Британский фотограф Джефф Оверс в начале июля, прогуливаясь возле канала Ньюхевен, в Восточном Суссексе в Англии, смог поймать на камеру древнеримского бога морей и водных потоков Нептуна.
Делая снимки бушующих у маяка волн, Оверс сфотографировал гигантскую волну с суровым «лицом». Фотограф опубликовал свой снимок в Twitter, где он быстро стал вирусным.
Как пояснил Оверс, это место у маяка очень популярно среди фотографов
Кстати, то, что Оверс снял на фото, является довольно распространенной оптической иллюзией под названием парейдолия, когда человек видит изображения, людей и предметы там, где их на самом деле нет.
Екатерина Гура