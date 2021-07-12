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17:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Англии случайно сфотографировали «лицо» Нептуна

Удивительная оптическая иллюзия.

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Британский фотограф Джефф Оверс в начале июля, прогуливаясь возле канала Ньюхевен, в Восточном Суссексе в Англии, смог поймать на камеру древнеримского бога морей и водных потоков Нептуна.

Делая снимки бушующих у маяка волн, Оверс сфотографировал гигантскую волну с суровым «лицом». Фотограф опубликовал свой снимок в Twitter, где он быстро стал вирусным.

Как пояснил Оверс, это место у маяка очень популярно среди фотографов из-за частых бушующих здесь волн, в которых можно увидеть похожие «лица».

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Кстати, то, что Оверс снял на фото, является довольно распространенной оптической иллюзией под названием парейдолия, когда человек видит изображения, людей и предметы там, где их на самом деле нет.

Екатерина Гура

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