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14:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лондон ушел под воду из-за сильных дождей (видео)

За сутки в некоторых районах выпала месячная норма осадков

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В Лондоне и пригороде прошли сильные грозы. Сообщается, что за один день выпала почти месячная норма осадков. Например, в лондонском районе Кью всего за пару часов выпало 47,8 мм осадков при месячной норме в 44,5 мм. Этот день для Кью стал самым влажным ​​за последние 38 лет.

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Из-за сильного дождя вышла из берегов Темза, а ливневки на улицах, не справляясь с бурным потоком, буквально взрывались метровыми фонтанами.

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Некоторые районы британской столицы были серьезно затоплены, особенно пострадали подземные парковки и станции метро, которые были вынуждены прекратить работу. Также были отменены некоторые пригородные поезда.

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Лондонская пожарная служба за сутки приняла более тысячи звонков, связанных с наводнением. Совет Кенсингтона и Челси заявил, что 120 человек были эвакуированы из своих домов и временно размещены в отелях.

Екатерина Гура

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