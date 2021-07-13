Rain in London @BBCBreaking pic.twitter.com/O5jRI688ZU— Álvaro García (@alvarogafu) July 12, 2021
Лондон ушел под воду из-за сильных дождей (видео)
За сутки в некоторых районах выпала месячная норма осадков
За сутки в некоторых районах выпала месячная норма осадков
В Лондоне и пригороде прошли сильные грозы. Сообщается, что за один день выпала почти месячная норма осадков. Например, в лондонском районе Кью всего за пару часов выпало 47,8 мм осадков при месячной норме в 44,5 мм. Этот день для Кью стал самым влажным за последние 38 лет.
Некоторые районы британской столицы были серьезно затоплены, особенно пострадали подземные парковки и станции метро, которые были вынуждены прекратить работу. Также были отменены некоторые пригородные поезда.
Лондонская пожарная служба за сутки приняла более тысячи звонков, связанных с наводнением. Совет Кенсингтона и Челси заявил, что 120 человек были эвакуированы из своих домов и временно размещены в отелях.
Екатерина Гура